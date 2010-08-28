Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
-
Перрен
Лоик Перрен
90
-
Монсоро
Сильвен Монсоро
90
-
Эбондо
Альбен Эбондо
90
-
Пайет
Димитри Пайет
5'
79'
85'
90
-
Сако
Бакари Сако
67
-
Матюиди
Блейз Матюиди
90
-
Ландрен
Кристоф Ландрен
72
-
Бергессио
Гонсало Бергессио
89
Запасные
-
Мулен
Жесси Мулен
-
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
-
Санья
Сиди Санья
-
Батльес
Лоран Батльес
-
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер
-
Саади
Идрисс Саади
Ланс
мин
-
Рунье
Ведран Рунье
90
-
Яхья
Аладьин Яхья
90
-
Бедимо
Анри Бедимо
90
-
Орье
Серж Орье
64
-
Шелье
Эрик Шелье
90
-
Демон
Йохан Демон
90
-
Руде
Себастьян Руде
90
-
Армаш
Адиль Армаш
90
-
дос Сантос
Эдуардо Риберо дос Сантос
90
-
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
73
-
Букари
Абдулразак Букари
79
Запасные
-
Джозеф-Монроуз
Стивен Джозеф-Монроуз
-
Ситу
Дарнель Ситу
-
Касрауи
Хамди Касрауи
-
Рамос
Марко Рамос
-
Ковачевич
Ненад Ковачевич
-
Маулида
Туафилу Маулида
-
Джемаа
Иссам Джемаа