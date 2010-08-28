Кан
мин
-
Н' Диайе
Исмаила Н' Диайе
90
-
Инез
Роман Инез
80
-
Тебо
Алексис Тебо
90
-
Сорбон
Жереми Сорбон
90
-
Таффоро
Грегори Таффоро
90
-
Марк
Дамьен Марк
90
-
Соб
Николя Соб
90
-
Молло
Йоан Молло
90
-
Ятабаре
Самбу Ятабаре
90
-
Амума
Ромен Амума
75
-
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
90
Запасные
-
Перки
Дамьен Перки
-
Рейно
Александр Рейно
-
Набаб
Ливио Набаб
-
Траоре
Кандиа Траоре
Брест
мин
-
Микола
Томаш Микола
90
-
Элана
Стив Элана
90
-
Даф
Омар Даф
90
-
Феррадж
Брахим Феррадж
90
-
Апанга
Мойсе Бру Апанга
90
-
Кантари
Ахмед Кантари
90
-
Лика
Марио Лика
78'
81
-
Сума
Ричард Сума
73
-
Эволо
Оскар Эволо
90
-
Туре
Ларсен Туре
90
-
Ру
Нолан Ру
75'
86
Запасные
-
Денев
Гаэтан Денев
-
Лоренци
Грэгори Лоренци
-
Дарлас
Филиппос Дарлас
-
Лесомье
Бенуа Лесомье
-
Н'Гойи
Грандди Н'Гойи
-
Груги
Бруно Груги
-
Пойе
Роман Пойе