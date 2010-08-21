Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Данзе
Ромен Данзе
90
-
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
Лерой
Жером Лерой
90
-
Браими
Ясин Браими
84
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Дальма
Стефан Дальма
90
-
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
90
-
Гьян
Асамоа Гьян
60
Запасные
-
Каррассо
Йоханн Каррассо
-
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
-
Супрайен
Самуэль Супрайен
-
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
-
Манджек
Жорж Манджек
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Бангура
Исмаэль Бангура
Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Перрен
Лоик Перрен
90
-
Монсоро
Сильвен Монсоро
90
-
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
-
Эбондо
Альбен Эбондо
90
-
Ландрен
Кристоф Ландрен
79
-
Матюиди
Блейз Матюиди
90
-
Пайет
Димитри Пайет
90
-
Сако
Бакари Сако
46
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер
89
Запасные
-
Мулен
Жесси Мулен
-
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
-
Фернандес
Желсон Фернандес
-
Батльес
Лоран Батльес
-
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
-
Бергессио
Гонсало Бергессио
-
Саади
Идрисс Саади