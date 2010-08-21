Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
46
-
Гассама
Ламин Гассама
67
-
Ловрен
Деян Ловрен
90
-
Дельгадо
Сезар Дельгадо
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
64
-
Макун
Жан Макун
19'
90
-
Гоналон
Максим Гоналон
90
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Гомис
Бафетимби Гомис
90
-
Бриан
Джимми Бриан
90
Запасные
-
Новийо
Арри Новийо
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
-
Гренье
Клеман Гренье
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
-
Пье
Жереми Пье
-
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
Брест
мин
-
Элана
Стив Элана
90
-
Даф
Омар Даф
90
-
Феррадж
Брахим Феррадж
90
-
Кантари
Ахмед Кантари
90
-
Апанга
Мойсе Бру Апанга
90
-
Лесомье
Бенуа Лесомье
71
-
Эволо
Оскар Эволо
90
-
Груги
Бруно Груги
90
-
Лика
Марио Лика
90
-
Пойе
Роман Пойе
79
-
Туре
Ларсен Туре
90
Запасные
-
Микола
Томаш Микола
-
Денев
Гаэтан Денев
-
Лоренци
Грэгори Лоренци
-
Дарлас
Филиппос Дарлас
-
Марсьяль
Жоан Марсьяль
-
Сума
Ричард Сума
-
Н'Гойи
Грандди Н'Гойи