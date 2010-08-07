Марсель
мин
-
Манданда
Стив Манданда
90
-
Тайво
Тайе Тайво
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Каборе
Шарль Каборе
70
-
Гонсалес
Лучо Гонсалес
90
-
Н'Диайе
Лейти Н'Диайе
90
-
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
56
-
Мбиа
Стефан Мбиа
90
-
Сиссе
Эдуар Сиссе
90
-
Ньянг
Мамаду Ньянг
90
-
Айю
Андре Айю
56
Запасные
-
Андраде
Элинтон Андраде
-
Хилтон
Виторино Хилтон
-
Шейру
Бенуа Шейру
-
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
-
Абриэль
Фабрис Абриэль
-
Самасса
Мамаду Самасса
-
Айю
Жордан Айю
Кан
мин
-
Траоре
Кандиа Траоре
73
-
Тебо
Алексис Тебо
90
-
Сорбон
Жереми Сорбон
90
-
Таффоро
Грегори Таффоро
90
-
Барцола
Пабло Барцола
90
-
Марк
Дамьен Марк
90
-
Арто
Томас Арто
90
-
Соб
Николя Соб
53'
90
-
Ниве
Бенжамин Ниве
90
-
Молло
Йоан Молло
81
-
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
86'
90
Запасные
-
Перки
Дамьен Перки
-
Рейно
Александр Рейно
-
Набаб
Ливио Набаб
-
Ятабаре
Самбу Ятабаре