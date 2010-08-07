Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Данзе
Ромен Данзе
90
-
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
Лерой
Жером Лерой
90
-
Браими
Ясин Браими
71
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
90
-
Дальма
Стефан Дальма
90
-
Марво
Сильвен Марво
65
-
Бангура
Исмаэль Бангура
25'
60
Запасные
-
Каррассо
Йоханн Каррассо
-
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
-
Супрайен
Самуэль Супрайен
-
Манджек
Жорж Манджек
-
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Гьян
Асамоа Гьян
Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Азар
Эден Азар
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Дюмон
Стефан Дюмон
53
-
Фро
Пьер-Ален Фро
65
-
Сов
Мусса Сов
62'
79
Запасные
-
Моуко
Барель Моуко
-
Плестан
Николя Плестан
-
Вандам
Джерри Вандам
-
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Де Мело
Тулио Де Мело
-
Жервиньо
Жервиньо