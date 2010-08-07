Ницца
мин
-
Бамого
Хабиб Бамого
78
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Сивелли
Ренато Сивелли
90
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
-
Гаке
Исмаэль Гаке
90
-
Диаките
Дрисса Диаките
90
-
Эльебюик
Давид Эльебюик
62
-
Фаэ
Эмерс Фаэ
90
-
Мунье
Антони Мунье
69
-
Сабле
Жульен Сабле
90
-
Реми
Лоик Реми
90
Запасные
-
Куарти
Джонатан Куарти
-
Куанса
Абейку Куанса
-
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
-
Кантарей
Ален Кантарей
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
-
Поте
Микаэль Поте
Валансьен
мин
-
Бальде
Дианбобо Бальде
90
-
Пеннето
Николас Пеннето
90
-
Дюкортью
Давид Дюкортью
71
-
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
-
Бонг
Гаэтан Бонг
90
-
Матер
Руди Матер
90
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
90
-
Коад
Рено Коад
90
-
Кадир
Фуед Кадир
90
-
Гомис
Реми Гомис
90
-
Пужоль
Грэгори Пужоль
90
Запасные
-
Уимби
Грэгори Уимби
-
Пальоис
Николас Пальоис
-
Данич
Гаэль Данич
-
Саез
Жозе Саез
-
Нам
Те-Хе Нам
-
Одель
Жоан Одель
-
Абубакар
Венсан Абубакар