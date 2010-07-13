Луч
мин
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
64
-
Бочков
Андрей Бочков
54'
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Дубенский
Захар Дубенский
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
45'
77
-
Були
Жан Були
68
Запасные
-
Михеев
Артем Михеев
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Котляров
Александр Котляров
-
Удалый
Игорь Удалый
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Егоров
Сергей Егоров
-
Радонич
Срждан Радонич
Ахмат
мин
-
Цуроев
Ислам Цуроев
90
-
Адаев
Магомед Адаев
90
-
Джунидов
Хасан Джунидов
73
-
Исламов
Тарко Исламов
62
-
Тепишев
Юсуп Тепишев
90
-
Джабраилов
Нур-Ислам Джабраилов
90
-
Солтаев
Мансур Солтаев
90
-
Асаев
Рамзан Асаев
90
-
Тагилов
Мурад Тагилов
90
-
Дашаев
Аслан Дашаев
90
-
Уциев
Рамзан Уциев
90
Запасные
-
Бухиев
Шаруди Бухиев
-
Сурхаев
Райбек Сурхаев
-
Сераждинов
Магомед Сераждинов
-
Ахъядов
Апти Ахъядов
-
Кадыров
Халид Кадыров