Сахалин
мин
-
Селистровский
Сергей Селистровский
60
-
Чернецов
Сергей Чернецов
90
-
Фамильцев
Александр Фамильцев
90
-
Бондаренко
Максим Бондаренко
24'
112
-
Хинчагов
Вадим Хинчагов
90
-
Губайдуллин
Артур Губайдуллин
71
-
Шмойлов
Олег Шмойлов
90
-
Антипов
Артем Антипов
90
-
Серебряков
Алексей Серебряков
90
-
Королев
Денис Королев
90
-
Суворов
Степан Суворов
90
Запасные
-
Хорошилов
Александр Хорошилов
-
Головкин
Артем Головкин
-
Герин
Максим Герин
-
Тютюнников
Дмитрий Тютюнников
-
Середа
Александр Середа
-
Родин
Вячеслав Родин
-
Давлятчин
Сергей Давлятчин
Сатурн
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Мальков
Евгений Мальков
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Зинович
Дмитрий Зинович
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Евсеев
Вадим Евсеев
97
-
Воробьев
Роман Воробьев
87
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Якубко
Мартин Якубко
67'
90
Запасные
-
Моц
Даниил Моц
-
Анисимов
Артем Анисимов
-
Кулешов
Кирилл Кулешов
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
-
Кузьмичев
Виктор Кузьмичев