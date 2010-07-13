Мордовия
мин
-
Курданин
Иван Курданин
90
-
Танделов
Эльбрус Танделов
90
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Дутов
Александр Дутов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Дорохин
Павел Дорохин
66
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
70
-
Панченко
Кирилл Панченко
72'
90
Запасные
-
Елисее
Ирье Елисее
-
Семлер
Борут Семлер
-
Шебанов
Алексей Шебанов
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Ерхан
Юлиан Ерхан
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
Жестков
Максим Жестков
Динамо
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Колодин
Денис Колодин
56
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Семшов
Игорь Семшов
35'
90
-
Хохлов
Дмитрий Хохлов
34'
73
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Воронин
Андрей Воронин
46
Запасные
-
Комисов
Виталий Комисов
-
Шунин
Антон Шунин
-
Гранат
Владимир Гранат
-
Ковальчик
Марцин Ковальчик
-
Кокорин
Александр Кокорин