Салют
мин
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
82
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Бажев
Амир Бажев
64
-
Роденков
Юрий Роденков
73
Запасные
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Прохоров
Артем Прохоров
-
Беленов
Александр Беленов
-
Старков
Вадим Старков
-
Левшин
Владимир Левшин
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Клопков
Денис Клопков
Ростов
мин
-
Радич
Деян Радич
90
-
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
-
Прошин
Андрей Прошин
59
-
Гионеа
Сорин Гионеа
90
-
Григалава
Гиа Григалава
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
88'
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
90
-
Павленко
Александр Павленко
85
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90'
90
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
62
-
Акимов
Дмитрий Акимов
83'
90
Запасные
-
Тумасян
Сергей Тумасян
-
Хагба
Анри Хагба
-
Гусейнпур
Мирзага Гусейнпур
-
Лещиков
Олег Лещиков
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Кульчий
Александр Кульчий
-
Адамов
Роман Адамов