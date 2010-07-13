Волгарь
мин
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Комаров
Владимир Комаров
90
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Сикач
Степан Сикач
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
45'
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
69
-
Давыдов
Сергей Давыдов
82
-
Кажаров
Назир Кажаров
90
Запасные
-
Санников
Дмитрий Санников
-
Есиков
Павел Есиков
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Кабанов
Сергей Кабанов
-
Калашников
Илья Калашников
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Волков
Максим Волков
Рубин
мин
-
Чернов
Владимир Чернов
90
-
Махмутов
Руслан Махмутов
90
-
Черемисин
Евгений Черемисин
90
-
Фигерас
Жорди Фигерас
90
-
Жестоков
Максим Жестоков
90
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
-
Быстров
Петр Быстров
90
-
Муравски
Рафал Муравски
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
70
-
Текке
Фатих Текке
35
-
Насимов
Баходир Насимов
79
Запасные
-
Котляров
Алексей Котляров
-
Бикчантаев
Ильдар Бикчантаев
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Самигуллин
Ильсур Самигуллин
-
Тарабриков
Дмитрий Тарабриков
-
Чебану
Илья Чебану
-
Кухарчук
Илья Кухарчук