Краснодар
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
105
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
90
-
Комков
Михаил Комков
39
-
Татарчук
Владимир Татарчук
96'
90
-
Олейник
Александр Олейник
90
-
Пикущак
Игорь Пикущак
8'
74
Запасные
-
Младенов
Александр Младенов
-
Кнежевич
Иван Кнежевич
-
Архипов
Алексей Архипов
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Куликов
Александр Куликов
-
Жданкин
Никита Жданкин
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
Томь
мин
-
Парейко
Сергей Парейко
90
-
Иванов
Андрей Иванов
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Строев
Виктор Строев
100
-
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
90
-
Мичков
Дмитрий Мичков
46
-
Климов
Валерий Климов
42'
90
-
Мазнов
Горан Мазнов
35
-
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
-
Поляков
Алексей Поляков
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Харитонов
Александр Харитонов
-
Янотовский
Василий Янотовский
-
Немет
Норберт Немет
-
Прудников
Александр Прудников