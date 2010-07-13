Металлург
мин
-
Пешкин
Владимир Пешкин
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Зиянгиров
Илья Зиянгиров
90
-
Юдин
Михаил Юдин
90
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
-
Давыдюк
Ярослав Давыдюк
90
-
Поярков
Денис Поярков
57
-
Подымов
Александр Подымов
69
-
Хрипунков
Сергей Хрипунков
76
-
Рыбин
Алексей Рыбин
90
-
Долматов
Сергей Долматов
90
Запасные
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Крузе
Кирилл Крузе
-
Захаров
Сергей Захаров
-
Овчинников
Андрей Овчинников
-
Жуков
Антон Жуков
-
Ролдугин
Александр Ролдугин
-
Ширяев
Андрей Ширяев
Спартак
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Макеев
Евгений Макеев
76
-
Штранцль
Мартин Штранцль
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
-
Майдана
Кристиан Майдана
90
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Мешини
Алекс Рафаэль Мешини
53'
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
36
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
46
-
Баженов
Никита Баженов
90
Запасные
-
Джанаев
Сослан Джанаев
-
Ходырев
Антон Ходырев
-
Йиранек
Мартин Йиранек
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Киреев
Игорь Киреев
-
Козлов
Александр Козлов