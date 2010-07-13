Шинник
мин
-
Монарев
Роман Монарев
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
41'
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Рыжков
Владислав Рыжков
76
-
Григорян
Роман Григорян
75
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Архипов
Антон Архипов
90
Запасные
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Булатенко
Владимир Булатенко
-
Мотов
Артем Мотов
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Еркин
Александр Еркин
-
Говоров
Андрей Говоров
Крылья Советов
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Белозеров
Александр Белозеров
90
-
Дрмич
Горан Дрмич
39'
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
84
-
Аджинджал
Руслан Аджинджал
59
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Ткачев
Сергей Ткачев
90
-
Самсонов
Олег Самсонов
90
-
Савин
Евгений Савин
58
Запасные
-
Алексеев
Никита Алексеев
-
Хозин
Владимир Хозин
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Буданов
Александр Буданов
-
Гриднев
Даниил Гриднев
-
Рылов
Артур Рылов
-
Алхазов
Александр Алхазов