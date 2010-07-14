Торпедо
мин
-
Мадилов
Илья Мадилов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Мадилов
Артем Мадилов
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
64
-
Рекуданов
Михаил Рекуданов
90
-
Маскаев
Дмитрий Маскаев
46
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Петров
Александр Петров
90
-
Бурмистров
Дмитрий Бурмистров
58
Запасные
-
Макаров
Кирилл Макаров
-
Светозаров
Михаил Светозаров
-
Коваленко
Александр Коваленко
-
Идрисов
Андрей Идрисов
-
Чертов
Даниил Чертов
-
Лунев
Андрей Лунев
-
Коротков
Александр Коротков
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Одиа
Чиди Одиа
90
-
Гонсалес
Марк Гонсалес
73
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
46
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
66
-
Олисе
Секу Олисе
90
-
Мильомем
Гильерме Мильомем
9'
12'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Хонда
Кейсуке Хонда
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Красич
Милош Красич
-
Нецид
Томаш Нецид