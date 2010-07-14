Псков-747
мин
-
Мещеряков
Артем Мещеряков
90
-
Идрисов
Рустам Идрисов
46
-
Алексеев
Валерий Алексеев
70
-
Имреков
Аркадий Имреков
90
-
Крупенин
Андрей Крупенин
45'
90
-
Ягодкин
Илья Ягодкин
90
-
Соколов
Сергей Соколов
90
-
Ременчик
Антон Ременчик
90
-
Гарбузов
Дмитрий Гарбузов
90
-
Сафин
Радик Сафин
90
-
Меланченко
Станислав Меланченко
90
Запасные
-
Александров
Егор Александров
-
Сусин
Александр Сусин
-
Степанов
Сергей Степанов
-
Расторгуев
Антон Расторгуев
-
Здориков
Владимир Здориков
-
Васильев
Артем Васильев
-
Трункин
Денис Трункин
Анжи
мин
-
Абидинов
Магомед Абидинов
46
-
Курбанов
Мурад Курбанов
90
-
Магомедов
Ахмад Магомедов
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Пекович
Митар Пекович
90
-
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
90
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
90
-
Цораев
Давид Цораев
90
-
Тимонов
Тодор Тимонов
22'
62
-
Илуридзе
Георгий Илуридзе
76
Запасные
-
Зайцев
Михаил Зайцев
-
Гаджикадиев
Абдулла Гаджикадиев
-
Стрельцов
Андрей Стрельцов
-
Гаджиев
Гаджи Гаджиев