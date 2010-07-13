Сочи
мин
-
Кресценци
Алессандро Кресценци
90
-
Лобов
Константин Лобов
90
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Давыдов
Дмитрий Давыдов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
70
-
Козлов
Михаил Козлов
46
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Курнаев
Александр Курнаев
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
90
-
Рогов
Максим Рогов
53'
90
Запасные
-
Извеков
Дмитрий Извеков
-
Рогачев
Сергей Рогачев
-
Андреев
Максим Андреев
-
Мельников
Семен Мельников
-
Колесников
Никита Колесников
-
Алфимов
Михаил Алфимов
-
Сахвадзе
Георгий Сахвадзе
Зенит
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Лумб
Микаэл Лумб
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Мейра
Фернанду Мейра
90
-
Анюков
Александр Анюков
76
-
Розина
Алессандро Розина
55'
60'
69
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Хусти
Саболч Хусти
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Лазович
Данко Лазович
59
-
Канунников
Максим Канунников
14'
90
Запасные
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
-
Губочан
Томаш Губочан
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Широков
Роман Широков
-
Ионов
Алексей Ионов
-
Кержаков
Александр Кержаков