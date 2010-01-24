Сток Сити
мин
-
Соренсен
Томас Соренсен
90
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
-
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
87'
90
-
Делап
Рори Делап
86
-
Фуллер
Рикардо Фуллер
2'
78'
86
-
Сидибе
Мамаду Сидибе
90
Запасные
-
Симонсен
Стив Симонсен
-
Пью
Дэнни Пью
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
-
Лоуренс
Лиам Лоуренс
-
Диао
Салиф Диао
-
Шанли
Тунджай Шанли
-
Битти
Джеймс Битти
Арсенал
мин
-
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
-
Траоре
Арман Траоре
90
-
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
90
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
-
Коклен
Франсис Коклен
67
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
67
-
Денилсон
Невес Денилсон
44'
90
-
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
-
Истмонд
Крэйг Истмонд
90
-
Вела
Карлос Вела
90
-
Эммануэль-Томас
Джей Эммануэль-Томас
67
Запасные
-
Манноне
Вито Манноне
-
Бартли
Кайл Бартли
-
Аршавин
Андрей Аршавин
-
Росицки
Томаш Росицки
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
-
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
-
Да Силва
Эдуардо Да Силва