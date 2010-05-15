Атлетико
мин
-
Жоэль
Жоэль
90
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Кабрера
Леандро Кабрера
90
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Мендес
Тиагу Мендес
57
-
Камачо
Игнасио Камачо
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
58
-
Хорхе
Коке
90
-
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
-
Бальде
Ибрахима Бальде
90
Запасные
-
Родригес
Серхио Родригес
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
-
Переа
Луис Переа
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
-
Перес
Рубен Перес
-
Гарсия
Рауль Гарсия
-
Борха
Борха
Хетафе
мин
-
Кодина
Жорди Кодина
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Кортес
Давид Кортес
30
-
Селестини
Фабио Селестини
90
-
Каскеро
Франциско Каскеро
90
-
Леон
Педро Леон
90
-
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
68
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
14'
53'
85
Запасные
-
Кепа
Бланко Кепа
-
Торрес
Мигель Торрес
-
Гавилан
Хайме Гавилан
-
Боатенг
Дерек Боатенг
-
Парехо
Даниэль Парехо
-
Федор
Ладислао Федор