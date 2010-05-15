Сарагоса
мин
-
Роберто
Роберто
90
-
дос Сантос
Элизеу Перейра дос Сантос
3'
79
-
Гони Байо
Рауль Гони Байо
90
-
Обрадович
Иван Обрадович
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Пулидо
Рубен Пулидо
35'
90
-
Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Эррера
Андер Эррера
90
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
90
-
Колунга
Адриан Колунга
29'
90
Запасные
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
-
Паредес
Хавьер Паредес
-
Павон
Франсиско Павон
-
Агуадо
Пабло Амо Агуадо
-
Бабич
Марко Бабич
-
Агилар
Абель Агилар
-
Уче
Икечукву Уче
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Касорла
Санти Касорла
40'
56'
90
-
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
46
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
84
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
78
-
Росси
Джузеппе Росси
77'
90
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
90
Запасные
-
Олива
Хавьер Олива
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
-
Вента
Хави Вента
-
Пирес
Робер Пирес
-
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
-
Сенна
Маркос Сенна
-
Фустер
Давид Фустер