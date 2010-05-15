Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Матьони
Фелипе Матьони
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Валеро
Борха Валеро
86
-
Марти
Хосе Луис Марти
90
-
Варела
Фернандо Варела
57
-
Адурис
Ариц Адурис
90
-
Касадесус
Виктор Касадесус
24'
77
Запасные
-
Пеццолано
Пауло Пеццолано
-
Люкс
Герман Люкс
-
Корралес
Энрике Корралес
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Суарес
Марио Суарес
-
Шина
Бруно Шина
-
Вебо
Пьер Вебо
Эспаньол
мин
-
Альварес
Кристиан Альварес
90
-
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
-
Руис
Виктор Руис
90
-
Амат
Жорди Амат
90
-
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
-
Фернандес
Луис Гарсия Фернандес
65
-
Верду
Хоан Верду
90
-
Форлин
Хуан Форлин
90
-
Маркес
Фернандо Маркес
90
-
Освальдо
Пабло Освальдо
46
-
Саар
Бен Саар
79
Запасные
-
Азрак
Махамат Азрак
-
Камени
Идрисс Камени
-
Вила
Дидач Вила
-
Пильюд
Иван Пильюд
-
Короминас
Ферран Короминас
-
Алонсо
Иван Алонсо
-
Кальехон
Хосе Кальехон