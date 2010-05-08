Эспаньол
мин
-
Камени
Идрисс Камени
90
-
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
-
Амат
Жорди Амат
90
-
Руис
Виктор Руис
90
-
Форлин
Хуан Форлин
50'
90
-
Уртадо
Мойзес Уртадо
46
-
Верду
Хоан Верду
90
-
Короминас
Ферран Короминас
90
-
Кальехон
Хосе Кальехон
90
-
Освальдо
Пабло Освальдо
52'
82
-
Алонсо
Иван Алонсо
62
Запасные
-
Альварес
Кристиан Альварес
-
Вила
Дидач Вила
-
Ронкалья
Факундо Ронкалья
-
Пильюд
Иван Пильюд
-
Тамудо
Рауль Тамудо
-
Саар
Бен Саар
Осасуна
мин
-
Фернандеш
Эдуардо Фернандеш
73
-
Фернандес
Роберто Фернандес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
90
-
Ромеро
Хосе Ромеро
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
84
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
6'
90
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
73
Запасные
-
Галан
Жорже Галан
-
Лопес
Рикарду Лопес
-
Ойер
Ойер
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
-
Эспарса
Хокин Эспарса
-
Пандиани
Вальтер Пандиани