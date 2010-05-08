Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
67
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Фасио
Федерико Фасио
25
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Капель
Диего Капель
90
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
62
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Кануте
Фредерик Кануте
69'
90
-
Фабиано
Луис Фабиано
71'
90
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
-
Негредо
Альваро Негредо
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
66
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Кейта
Сейду Кейта
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
87
-
Педро
Педро
62'
90
-
Кркич
Боян Кркич
28'
90
-
Месси
Лионель Месси
5'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Абидаль
Эрик Абидаль
-
Милито
Габриэль Милито
-
Суарес
Жеффрен Суарес
-
Туре
Яя Туре
-
Анри
Тьерри Анри
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович