Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Касорла
Санти Касорла
77
-
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
90
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
86
-
Росси
Джузеппе Росси
10'
83
-
Льоренте
Хосеба Льоренте
18'
90
Запасные
-
Олива
Хавьер Олива
-
Кико
Кико
-
Вента
Хави Вента
-
Пирес
Робер Пирес
-
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
-
Сенна
Маркос Сенна
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
Валенсия
мин
-
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
-
Альба
Жорди Альба
90
-
Наварро
Давид Наварро
90
-
Марчена
Карлос Марчена
90
-
Мигел
Луис Мигел
81
-
Гуильен
Висенте Гуильен
61
-
Хоакин Санчес
Хоакин
90
-
Альбельда
Давид Альбельда
90
-
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
68
-
Банега
Эвер Банега
90
-
Жигич
Никола Жигич
90
Запасные
-
Санчес
Сесар Санчес
-
Мадуро
Хедвигес Мадуро
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
-
Бараха
Рубен Бараха
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
-
Мата
Хуан Мата
-
Домингес
Алехандро Домингес