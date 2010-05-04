Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Пике
Жерар Пике
46
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Кейта
Сейду Кейта
90
-
Туре
Яя Туре
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Кркич
Боян Кркич
63'
81
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
66
-
Месси
Лионель Месси
17'
90'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Чигринский
Дмитрий Чигринский
-
Милито
Габриэль Милито
-
Бускетс
Серхио Бускетс
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
-
Анри
Тьерри Анри
-
Педро
Педро
Тенерифе
мин
-
Арагонесес
Серхио Арагонесес
90
-
Санчес
Эктор Санчес
90
-
Луна
Эсекиэль Луна
90
-
Сисилиа
Пабло Сисилиа
90
-
Кулебрас
Хосе Кулебрас
90
-
Мартинес
Мануэль Мартинес
90
-
Алонсо
Микель Алонсо
90
-
Мартинес
Роман Мартинес
39'
73
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
85
-
Коме
Даниэль Коме
61
-
Лорите
Хуан Луис Лорите
90
Запасные
-
Гарсиа
Луис Гарсиа
-
Бертран
Марк Бертран
-
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
-
Рамос
Омар Рамос
-
Леон
Рикардо Леон
-
де Сабальса
Рикардо Пересде де Сабальса
-
Мартинес
Хуан Франсиско Мартинес
-
Анхель
Анхель