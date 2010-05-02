Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Марсело Виейра
Марсело
44'
90
-
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
-
Гаго
Фернандо Гаго
85
-
Алонсо
Хаби Алонсо
90
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
59
-
Изексон
Рикардо Изексон
68
-
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
25'
89'
90
Запасные
-
Дудек
Ежи Дудек
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
-
Гарай
Эсекьель Гарай
-
Гутиеррез Эрнандез
Хосе Мария Гутиеррез Эрнандез
-
Диарра
Махамаду Диарра
-
Морено
Хуан Морено
-
Бензема
Карим Бензема
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Де Баррос
Роверсио Де Баррос
70
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
90
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
43'
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
62
-
Аранда
Карлос Аранда
8'
75
Запасные
-
Галан
Жорже Галан
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Фланьо
Мигель Фланьо
-
Ойер
Ойер
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи