Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
34
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
90
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
90
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Фабиано
Луис Фабиано
6'
42
-
Негредо
Альваро Негредо
13'
40'
90
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
-
Капель
Диего Капель
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
-
Акоста
Лаутаро Акоста
-
Перотти
Диего Перотти
Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Кабрера
Леандро Кабрера
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
75
-
Мендес
Тиагу Мендес
8'
90
-
Камачо
Игнасио Камачо
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
-
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
81
Запасные
-
Асенхо
Серхио Асенхо
-
Лопес
Антонио Лопес
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
-
Саброза
Симау Саброза
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
-
Форлан
Диего Форлан
-
Бальде
Ибрахима Бальде
-
Гарсия
Рауль Гарсия