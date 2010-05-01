Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
46
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
46
-
Росси
Джузеппе Росси
82
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
90
Запасные
-
Олива
Хавьер Олива
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
-
Вента
Хави Вента
-
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
-
Сенна
Маркос Сенна
-
Фустер
Давид Фустер
-
Льоренте
Хосеба Льоренте
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
80
-
Кейта
Сейду Кейта
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
34'
90
-
Педро
Педро
90
-
Кркич
Боян Кркич
42'
85
-
Месси
Лионель Месси
19'
88'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Маркес
Рафаэль Маркес
-
Милито
Габриэль Милито
-
Суарес
Жеффрен Суарес
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
-
Туре
Яя Туре
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович