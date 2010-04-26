Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Де Баррос
Роверсио Де Баррос
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
83
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Эчаиде
Хон Эчаиде
77
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
90
-
Аранда
Карлос Аранда
67
Запасные
-
Галан
Жорже Галан
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Ойер
Ойер
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Дель Кампо
Койкили Дель Кампо
90
-
Устариц
Астарлоа Устариц
90
-
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
90
-
Мартинес
Хави Мартинес
90
-
Аморебиета
Фернандо Аморебиета
90
-
Йесте
Франсиско Йесте
89
-
Гурпеги
Карлос Гурпеги
56
-
Итурраспе
Андер Итурраспе
90
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
85
-
Токеро
Гаиcка Токеро
90
Запасные
-
Малда
Ривейро Малда
-
Кастильо
Хабьер Кастильо
-
Габилондо
Игор Габилондо
-
Де Маркос
Оскар Де Маркос
-
Сусаета
Маркель Сусаета
-
Муньяин
Икер Муньяин
-
Лопес
Давид Лопес