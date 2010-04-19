Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
36'
90
-
Рей
Хосе Мигель Гонсалес Рей
90
-
Матьони
Фелипе Матьони
75
-
Валеро
Борха Валеро
90
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Марти
Хосе Луис Марти
90
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Варела
Фернандо Варела
90
-
Адурис
Ариц Адурис
90
-
Касадесус
Виктор Касадесус
81
Запасные
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Пеццолано
Пауло Пеццолано
-
Люкс
Герман Люкс
-
Корралес
Энрике Корралес
-
Шина
Бруно Шина
-
Вебо
Пьер Вебо
-
Кейта
Алхассане Кейта
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
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Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Ромеро
Хосе Ромеро
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
86
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
46
-
Аранда
Карлос Аранда
86
Запасные
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Галан
Жорже Галан
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Де Баррос
Роверсио Де Баррос
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
-
Эчаиде
Хон Эчаиде
-
Эспарса
Хокин Эспарса