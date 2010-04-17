Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Годин
Диего Годин
22'
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
61
-
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
90
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Росси
Джузеппе Росси
44'
90
-
Льоренте
Хосеба Льоренте
75
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
84
Запасные
-
Олива
Хавьер Олива
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
-
Вента
Хави Вента
-
Пирес
Робер Пирес
-
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
-
Касорла
Санти Касорла
-
Фустер
Давид Фустер
Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Домингес
Альваро Домингес
27
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Саброза
Симау Саброза
85
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
-
Мендес
Тиагу Мендес
74
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
64'
90
Запасные
-
Асенхо
Серхио Асенхо
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
-
Валера
Хуан Валера
-
Камачо
Игнасио Камачо
-
Сальвио
Эдуардо Сальвио
-
Бальде
Ибрахима Бальде
-
Форлан
Диего Форлан