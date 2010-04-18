Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Кастильо
Хабьер Кастильо
90
-
Аморебиета
Фернандо Аморебиета
90
-
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
90
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Габилондо
Игор Габилондо
60
-
Мартинес
Хави Мартинес
90
-
Гурпеги
Карлос Гурпеги
69
-
Сусаета
Маркель Сусаета
90
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
-
Де Маркос
Оскар Де Маркос
79
Запасные
-
Де Серио
Иньиго Де Серио
-
Малда
Ривейро Малда
-
Устариц
Астарлоа Устариц
-
Йесте
Франсиско Йесте
-
Орбаис
Пабло Орбаис
-
Муньяин
Икер Муньяин
-
Лопес
Давид Лопес
Сарагоса
мин
-
Роберто
Роберто
90
-
Паредес
Хавьер Паредес
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Агуадо
Пабло Амо Агуадо
90
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
дос Сантос
Элизеу Перейра дос Сантос
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи
90
-
Эррера
Андер Эррера
90
-
Агилар
Абель Агилар
76
-
Суасо
Умберто Суасо
82
Запасные
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
-
Контини
Маттео Контини
-
Пулидо
Рубен Пулидо
-
Бабич
Марко Бабич
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
-
Колунга
Адриан Колунга