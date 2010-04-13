Вальядолид
мин
-
Санс
Якобо Санс
90
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
-
Серену
Энрике Серену
90
-
Сантана
Нивалду Сантана
90
-
Барраган
Антонио Барраган
90
-
Лопес
Педро Лопес
55
-
Бараха
Хавьер Бараха
90
-
Алеман
Наусет Алеман
66
-
Фернандес
Борха Фернандес
90
-
Контрейраш
Матеуш Алберту Контрейраш
54'
90
-
Коста
Диего Коста
42'
90
Запасные
-
Фабри
Фабри
-
Маркос
Альберто Маркос
-
Арсо
Сезар Арсо
-
Каноббио
Фабиан Каноббио
-
Фонт
Эктор Фонт
-
Баррено
Маркос Баррено
-
Буэно
Альберто Буэно
Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
16
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
90
-
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
-
Руиз
Хуан Торрес Руиз
83'
90
-
Капель
Диего Капель
78
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
90
-
Торибио
Мануэль Торибио
90
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Фабиано
Луис Фабиано
90
-
Негредо
Альваро Негредо
63
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Душер
Альдо Душер
-
Кануте
Фредерик Кануте
-
Риос
Родриго Риос