Сарагоса
мин
-
Роберто
Роберто
90
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Пулидо
Рубен Пулидо
90
-
дос Сантос
Элизеу Перейра дос Сантос
46
-
Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
64
-
Эррера
Андер Эррера
90
-
Арисменди
Хавьер Арисменди
90
-
Суасо
Умберто Суасо
21'
79
Запасные
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
-
Паредес
Хавьер Паредес
-
Бабич
Марко Бабич
-
Агилар
Абель Агилар
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
-
Колунга
Адриан Колунга
Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
15'
90
-
Рей
Хосе Мигель Гонсалес Рей
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Марти
Хосе Луис Марти
90
-
Матьони
Фелипе Матьони
77
-
Вебо
Пьер Вебо
67
-
Адурис
Ариц Адурис
90
Запасные
-
Пеццолано
Пауло Пеццолано
-
Люкс
Герман Люкс
-
Корралес
Энрике Корралес
-
Суарес
Марио Суарес
-
Шина
Бруно Шина
-
Кейта
Алхассане Кейта
-
Касадесус
Виктор Касадесус