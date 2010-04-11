Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
79
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Некунам
Джавад Некунам
43
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
80
-
Аранда
Карлос Аранда
2'
90
Запасные
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
-
Эчаиде
Хон Эчаиде
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
Сарагоса
мин
-
Роберто
Роберто
90
-
дос Сантос
Элизеу Перейра дос Сантос
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Диого
Карлос Диого
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи
77
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
69
-
Суасо
Умберто Суасо
90
-
Арисменди
Хавьер Арисменди
68
Запасные
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
-
Паредес
Хавьер Паредес
-
Пулидо
Рубен Пулидо
-
Бабич
Марко Бабич
-
Агилар
Абель Агилар
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
-
Колунга
Адриан Колунга