Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
-
Гарай
Эсекьель Гарай
90
-
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Марсело Виейра
Марсело
57
-
Алонсо
Хаби Алонсо
90
-
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
69
-
Гаго
Фернандо Гаго
90
-
Игуаин
Гонсало Игуаин
79
-
Роналду
Криштиану Роналду
90
Запасные
-
Дудек
Ежи Дудек
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
-
Гутиеррез Эрнандез
Хосе Мария Гутиеррез Эрнандез
-
Диарра
Махамаду Диарра
-
Диарра
Лассана Диарра
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
-
Бензема
Карим Бензема
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
63
-
Милито
Габриэль Милито
79
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Педро
Педро
56'
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Кейта
Сейду Кейта
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Месси
Лионель Месси
33'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Чигринский
Дмитрий Чигринский
-
Маркес
Рафаэль Маркес
-
Иньеста
Андрес Иньеста
-
Туре
Яя Туре
-
Суарес
Жеффрен Суарес
-
Анри
Тьерри Анри
-
Кркич
Боян Кркич