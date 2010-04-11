Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
-
Матьони
Фелипе Матьони
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
7'
90
-
Марти
Хосе Луис Марти
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Варела
Фернандо Варела
89
-
Вебо
Пьер Вебо
22'
77
-
Адурис
Ариц Адурис
90
Запасные
-
Пеццолано
Пауло Пеццолано
-
Люкс
Герман Люкс
-
Корралес
Энрике Корралес
-
Рей
Хосе Мигель Гонсалес Рей
-
Суарес
Марио Суарес
-
Шина
Бруно Шина
-
Кейта
Алхассане Кейта
-
Касадесус
Виктор Касадесус
Валенсия
мин
-
Санчес
Сесар Санчес
90
-
Альба
Жорди Альба
47'
90
-
Наварро
Давид Наварро
90
-
Мадуро
Хедвигес Мадуро
25
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Мата
Хуан Мата
90
-
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
-
Банега
Эвер Банега
74
-
Домингес
Алехандро Домингес
59
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
86'
90
-
Жигич
Никола Жигич
90
Запасные
-
Мойя
Мигель Анхель Мойя
-
Гуильен
Висенте Гуильен
-
Альбельда
Давид Альбельда
-
Бараха
Рубен Бараха
-
Хоакин
Хоакин
-
Сильва
Давид Сильва
-
Вилья
Давид Вилья