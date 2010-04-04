Валенсия
мин
-
Санчес
Сесар Санчес
90
-
Альба
Жорди Альба
90
-
Деальберт
Анхель Деальберт
15
-
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
-
Грау
Бруно Сальтор Грау
90
-
Сильва
Давид Сильва
90
-
Хоакин Санчес
Хоакин
48'
70
-
Мата
Хуан Мата
87
-
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
-
Банега
Эвер Банега
90
-
Вилья
Давид Вилья
90'
90'
90
Запасные
-
Мойя
Мигель Анхель Мойя
-
Марчена
Карлос Марчена
-
Мигел
Луис Мигел
-
Гуильен
Висенте Гуильен
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
-
Бараха
Рубен Бараха
-
Жигич
Никола Жигич
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
70
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
90
-
Некунам
Джавад Некунам
87
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
76
-
Аранда
Карлос Аранда
90
Запасные
-
Галан
Жорже Галан
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
-
Эчаиде
Хон Эчаиде
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
-
Эспарса
Хокин Эспарса