Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Драгутинович
Ивица Драгутинович
83
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
67
-
Капель
Диего Капель
90
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
90
-
Торибио
Мануэль Торибио
90
-
Фабиано
Луис Фабиано
44'
90
-
Кануте
Фредерик Кануте
22'
74
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Валиенте
Марк Валиенте
-
Руиз
Хуан Торрес Руиз
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
-
Негредо
Альваро Негредо
Тенерифе
мин
-
Сакраменту
Тельмариу Сакраменту
88
-
Арагонесес
Серхио Арагонесес
90
-
Сисилиа
Пабло Сисилиа
90
-
Мартинес
Мануэль Мартинес
90
-
Луна
Эсекиэль Луна
74
-
Бертран
Марк Бертран
90
-
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
90
-
Леон
Рикардо Леон
90
-
де Сабальса
Рикардо Пересде де Сабальса
90
-
Лорите
Хуан Луис Лорите
56
-
Мартинес
Хуан Франсиско Мартинес
90
Запасные
-
Сайсар
Гаиска Сайсар
-
Санчес
Эктор Санчес
-
Коме
Даниэль Коме
-
Рамос
Омар Рамос
-
Мартинес
Роман Мартинес
-
Анхель
Анхель