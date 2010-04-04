Хетафе
мин
-
Кодина
Жорди Кодина
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
90
-
Гомес
Рафаэль Лопес Гомес
90
-
Торрес
Мигель Торрес
72
-
Каскеро
Франциско Каскеро
90
-
Боатенг
Дерек Боатенг
90
-
Леон
Педро Леон
90
-
Гонсалес
Адриан Гонсалес
68
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
28'
69
-
Федор
Ладислао Федор
90
Запасные
-
Альварес
Марио Альварес
-
Кортес
Давид Кортес
-
Гавилан
Хайме Гавилан
-
Парехо
Даниэль Парехо
-
Риос
Педро Риос
-
Альбин
Хуан Анхель Альбин
Эспаньол
мин
-
Камени
Идрисс Камени
90
-
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Форлин
Хуан Форлин
90
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Уртадо
Мойзес Уртадо
90
-
Верду
Хоан Верду
90
-
Фернандес
Луис Гарсия Фернандес
72
-
Освальдо
Пабло Освальдо
52'
80
-
Кальехон
Хосе Кальехон
90
-
Маркес
Фернандо Маркес
54
Запасные
-
Альварес
Кристиан Альварес
-
Вила
Дидач Вила
-
Руис
Виктор Руис
-
Ронкалья
Факундо Ронкалья
-
Баэна
Рауль Баэна
-
Короминас
Ферран Короминас
-
Алонсо
Иван Алонсо