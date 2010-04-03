Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Чигринский
Дмитрий Чигринский
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Туре
Яя Туре
70
-
Бускетс
Серхио Бускетс
54
-
Суарес
Жеффрен Суарес
27'
60
-
Месси
Лионель Месси
67'
90
-
Кркич
Боян Кркич
41'
59'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Милито
Габриэль Милито
-
Маркес
Рафаэль Маркес
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Дель Кампо
Койкили Дель Кампо
90
-
Аморебиета
Фернандо Аморебиета
90
-
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
90
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Габилондо
Игор Габилондо
46
-
Мартинес
Хави Мартинес
90
-
Гурпеги
Карлос Гурпеги
90
-
Сусаета
Маркель Сусаета
76'
90
-
Лопес
Давид Лопес
46
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
69
Запасные
-
Малда
Ривейро Малда
-
Кастильо
Хабьер Кастильо
-
Устариц
Астарлоа Устариц
-
Орбаис
Пабло Орбаис
-
Муньяин
Икер Муньяин
-
Итурраспе
Андер Итурраспе
-
Токеро
Гаиcка Токеро