Вальядолид
мин
-
Фабрисио
Фабри
90
-
Маркос
Альберто Маркос
90
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
-
Лопес
Педро Лопес
90
-
Серену
Энрике Серену
90
-
Фернандес
Борха Фернандес
90
-
Гальярдо
Серхио Гонтан Гальярдо
63
-
Фонт
Эктор Фонт
57
-
Каноббио
Фабиан Каноббио
90
-
Баррено
Маркос Баррено
35
-
Коста
Диего Коста
90
Запасные
-
Гарсиа
Серхио Гарсиа
-
Бараха
Хавьер Бараха
-
Арсо
Сезар Арсо
-
Медуньянин
Харис Медуньянин
-
Гонсалез Мартинес
Сисиньо Гонсалез Мартинес
-
Контрейраш
Матеуш Алберту Контрейраш
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Лопес
Анхель Лопес
9'
90
-
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
88
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
90
-
Росси
Джузеппе Росси
69
-
Льоренте
Хосеба Льоренте
79
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
59'
90
Запасные
-
Олива
Хавьер Олива
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
-
Маркано
Иван Маркано
-
Пирес
Робер Пирес
-
Сенна
Маркос Сенна
-
Касорла
Санти Касорла
-
Фустер
Давид Фустер