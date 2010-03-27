Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Матьони
Фелипе Матьони
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Суарес
Марио Суарес
77
-
Марти
Хосе Луис Марти
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Адурис
Ариц Адурис
90
-
Касадесус
Виктор Касадесус
57
Запасные
-
Люкс
Герман Люкс
-
Корралес
Энрике Корралес
-
Рей
Хосе Мигель Гонсалес Рей
-
Варела
Фернандо Варела
-
Альварес
Хулио Альварес
-
Вебо
Пьер Вебо
-
Кейта
Алхассане Кейта
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Милито
Габриэль Милито
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Туре
Яя Туре
61
-
Кейта
Сейду Кейта
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
52
-
Суарес
Жеффрен Суарес
76
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
63'
90
-
Педро
Педро
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Маркес
Рафаэль Маркес
-
Чигринский
Дмитрий Чигринский
-
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
-
Кркич
Боян Кркич
-
Месси
Лионель Месси