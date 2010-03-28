Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Марсело Виейра
Марсело
90
-
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
57'
90
-
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
77
-
Гаго
Фернандо Гаго
90
-
Алонсо
Хаби Алонсо
49'
90
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
82
-
Игуаин
Гонсало Игуаин
63'
89
-
Роналду
Криштиану Роналду
90
Запасные
-
Дудек
Ежи Дудек
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
-
Алонсо
Маркос Алонсо
-
Гутиеррез Эрнандез
Хосе Мария Гутиеррез Эрнандез
-
Диарра
Махамаду Диарра
-
Москера
Педро Москера
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Валера
Хуан Валера
43
-
Саброза
Симау Саброза
80
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
-
Мендес
Тиагу Мендес
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
12'
46
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
-
Форлан
Диего Форлан
68'
90
Запасные
-
Асенхо
Серхио Асенхо
-
Переа
Луис Переа
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
-
Камачо
Игнасио Камачо
-
Сальвио
Эдуардо Сальвио
-
Перес
Рубен Перес
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
-
Бальде
Ибрахима Бальде