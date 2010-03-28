Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Росси
Джузеппе Росси
5'
90
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
77
-
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
84
-
Льоренте
Хосеба Льоренте
18'
90
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
90
Запасные
-
Олива
Хавьер Олива
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
-
Маркано
Иван Маркано
-
Вента
Хави Вента
-
Пирес
Робер Пирес
-
Касорла
Санти Касорла
-
Фустер
Давид Фустер
Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
-
Капель
Диего Капель
81
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
69
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
90
-
Фабиано
Луис Фабиано
90
-
Негредо
Альваро Негредо
46
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Валиенте
Марк Валиенте
-
Руиз
Хуан Торрес Руиз
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Альберто
Луис Альберто
-
Кануте
Фредерик Кануте