Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Милито
Габриэль Милито
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Туре
Яя Туре
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
69
-
Анри
Тьерри Анри
46
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
73'
74
-
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Пике
Жерар Пике
-
Чигринский
Дмитрий Чигринский
-
Маркес
Рафаэль Маркес
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Суарес
Жеффрен Суарес
-
Кркич
Боян Кркич
-
Педро
Педро
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Ромеро
Хосе Ромеро
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Некунам
Джавад Некунам
79
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
86
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
79
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
90
Запасные
-
Галан
Жорже Галан
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Де Баррос
Роверсио Де Баррос
-
Ойер
Ойер
-
Эчаиде
Хон Эчаиде
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
-
Эспарса
Хокин Эспарса