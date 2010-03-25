Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Саброза
Симау Саброза
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
82
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
86'
89
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Гарсия
Рауль Гарсия
90
Запасные
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Асенхо
Серхио Асенхо
-
Переа
Луис Переа
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
-
Сальвио
Эдуардо Сальвио
-
Перес
Рубен Перес
-
Камачо
Игнасио Камачо
-
Бальде
Ибрахима Бальде
Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Кастильо
Хабьер Кастильо
90
-
Устариц
Астарлоа Устариц
90
-
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
90
-
Мартинес
Хави Мартинес
90
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Габилондо
Игор Габилондо
74
-
Итурраспе
Андер Итурраспе
66
-
Гурпеги
Карлос Гурпеги
60
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
-
Токеро
Гаиcка Токеро
90
Запасные
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Малда
Ривейро Малда
-
Дель Кампо
Койкили Дель Кампо
-
Йесте
Франсиско Йесте
-
Муньяин
Икер Муньяин
-
Сусаета
Маркель Сусаета
-
Лопес
Давид Лопес