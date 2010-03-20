Эспаньол
мин
-
Альварес
Кристиан Альварес
90
-
Вила
Дидач Вила
90
-
Руис
Виктор Руис
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Маркес
Фернандо Маркес
71
-
Морено
Хави Маркес Морено
76
-
Уртадо
Мойзес Уртадо
90
-
Фернандес
Луис Гарсия Фернандес
90
-
Кальехон
Хосе Кальехон
88
-
Освальдо
Пабло Освальдо
8'
61'
90
Запасные
-
Руис Бонилла
Франциско Хавьер Руис Бонилла
-
Ронкалья
Факундо Ронкалья
-
Форлин
Хуан Форлин
-
Баэна
Рауль Баэна
-
Короминас
Ферран Короминас
-
Алонсо
Иван Алонсо
-
Саар
Бен Саар
Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
90
-
Капель
Диего Капель
43
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Душер
Альдо Душер
66
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
90
-
Навас
Хесус Навас
27
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Драгутинович
Ивица Драгутинович
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Акоста
Лаутаро Акоста
-
Негредо
Альваро Негредо
-
Перотти
Диего Перотти