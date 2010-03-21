Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Корралес
Энрике Корралес
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
-
Матьони
Фелипе Матьони
90'
90
-
Валеро
Борха Валеро
85
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Суарес
Марио Суарес
90
-
Альварес
Хулио Альварес
90
-
Адурис
Ариц Адурис
28'
74
-
Касадесус
Виктор Касадесус
10'
81
Запасные
-
Пеццолано
Пауло Пеццолано
-
Люкс
Герман Люкс
-
Рей
Хосе Мигель Гонсалес Рей
-
Марти
Хосе Луис Марти
-
Варела
Фернандо Варела
-
Вебо
Пьер Вебо
-
Кейта
Алхассане Кейта
Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Домингес
Альваро Домингес
46
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
89
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
-
Форлан
Диего Форлан
26'
90
-
Бальде
Ибрахима Бальде
57
-
Гарсия
Рауль Гарсия
90
Запасные
-
Асенхо
Серхио Асенхо
-
Перниа
Мариано Перниа
-
Кабрера
Леандро Кабрера
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
-
Сальвио
Эдуардо Сальвио
-
Камачо
Игнасио Камачо
-
Мендес
Тиагу Мендес